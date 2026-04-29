アクセスするだけで今使ってるPCで動くローカルLLMが表示されるサイト「Can I Run AI locally?」 Image: かみやまたくみ ローカルLLMとは「自分のパソコン上で動作させられる大規模言語モデル」のこと。昨今、どんどん性能が上がっていて、実用性も増しています。専用のソフトを入れ、ダウンロードしたローカルLLMを読み込めば使えるのですが…パソコンごとに動かせるモデルがちがうんですよ