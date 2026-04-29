ボートレース徳山の「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は２９日、予選３日目が行われた。品川二千翔（２７＝山口）が緊張感のある期末を過ごしている。前節の尼崎で待望のデビュー初Ｖ。そして、今節はＡ１勝負駆け。この日の７Ｒは５コースから差して２着とし、２０２６年後期適用勝率は前検時の６・２７から６・３２まで上昇。Ａ１初昇格が濃厚となった。「たまたま感はあるけど、なんとか結果が出てる。ち