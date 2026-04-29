暖かい日が増えて、軽やかなトップスが活躍するこれからの季節。二の腕まわりが気になって、服選びに迷ってしまう日もあるかも。おしゃれなうえにさりげなくカバーできるデザインがあれば、ぜひ取り入れたいところです。そんなトップスを今回は【ZARA（ザラ）】からご紹介します。きれいめに着られそうなものをピックアップしました。 ボリューム袖でさりげなくカバー 【ZARA】「グロボスリットトップ