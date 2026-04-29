静止画のように固まって、ごはんのトッピングを待つ猫ちゃん。無言のまま訴え続ける健気な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万8000回を超え「何もかもに絶望した顔してておもしろ可愛いwww」「圧かける時、お手手がピッチリ揃ってるよね」「貰えなくてがっかりしてるのがすごい伝わる」といったコメントが集まっています。 【動画：ごはんにトッピングしてほしくて訴える猫→失敗してしまい…想像以上に『気持ち