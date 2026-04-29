100均とは思えないデザイン性が魅力の「可愛い雑貨」が、【セリア】にあるとの噂をキャッチ。プチプラながら、実用的で可愛いという特徴も相まって、毎日気軽に使いたくなりそうです。今回は、可愛いリボンの形をしたランチボックス用のベルトと、小物入れにぴったりなケースをご紹介します。暮らしにそっと可愛いをプラスする、心ときめくような雑貨は要チェックです。 ランチが楽しくなるリボン型のランチボックス用ベル