今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの様子。投稿主さんが寝ようと思って、ベッドに向かったところ、ある光景を目にしたそうです。投稿はThreadsにて、23万回以上表示。いいね数は2万件が寄せられていました。 【写真：寝室に向かったら、『ベッドの上で猫』が……とっても幸せそうな『尊い寝姿』】 寝ようかと思ったら… 今回、Threadsに投稿したのは「佐久間 栄司」さん。登場したのは、猫のチヨコちゃ