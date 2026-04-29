シンガー・ソングライターのブルース・スプリングスティーンが、ホワイトハウス記者晩餐会で起きた発砲事件を受け、強いメッセージを発した。4月25日夜、ワシントン・ヒルトンで開催中だった同イベントの会場外で、武装した男が警備をすり抜けて発砲したものの、ドナルド・トランプ大統領や政権関係者、出席者に負傷者はいなかった。 【写真】銃撃事件翌日のライブステージ上から静かに