ダンサーでグラビアアイドルの神山みれいが、写真集「旬撮GIRL Vol.29」(扶桑社)に登場した。 【写真】ワイルド＆大胆にたわわな果実も垣間見られます 「自給自足な女」をテーマに、短パン・タンクトップでワイルドに飯を食らう姿や、たわわな果実がのぞくターザン風の衣装を披露。また、赤のビキニ姿では大きなマシュマロがはみ出している。 神山は2000年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショ