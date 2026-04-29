おなじみ、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」が、新作雑貨になって登場です！写真：【ペコちゃん×Afternoon Tea LIVING】コラボ雑貨（全64種類）2026年4月29日（水）より始まる、ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」とのコラボレーション。新商品はなんと全64種類！豊富なラインナップの中から、特に気になる商品をピックアップしてご紹介します♪ペコちゃんのかわいい新商品