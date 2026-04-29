◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝２９日、栗東トレセン昨年の朝日杯ＦＳを制して最優秀２歳牡馬に輝いたカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が、１３着だった皐月賞１３着の後、初時計を出した。坂路でゆったりと５９秒７―１５秒１。脚さばきは軽く、吉岡調教師は「テンションも上がっていないですし、しっかり人の手の中で（手綱を収めて）走って