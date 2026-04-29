国の重要無形民俗文化財に指定されている、千曲市の「雨宮の御神事」が、9年ぶりに通常開催されました。最大の見せ場は獅子頭役の男性を橋から逆さにつるす神事は必見です。9年ぶりに響くお囃子。天狗の面をつけた「御行司」を先頭に、行列が町内を練り歩きます。国の重要無形民俗文化財に指定されている、千曲市の「雨宮の御神事」です。千曲市内から「昔、自分も歩いたことがあって、それを思い出しました」千曲市内から「懐かし