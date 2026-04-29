大井競馬所属の穂刈隆志調教師（４１）＝小林＝は４月２９日、大井競馬１０Ｒに管理するディルムッドを出走させ１着。１３日の初出走以来、８戦目で初勝利を挙げた。ディルムッドの馬主で、イグナイター（２年連続ＮＡＲグランプリ年度代表馬）などを所有した野田善己氏が祝福に駆けつけるなか、穂刈隆志調教師は「まずはひとつ結果を出せた。開業してからスタッフがうまくやってくれている。２つ目、３つ目の勝利を目指し、ゆ