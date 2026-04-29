シンガー・ソングライターの森高千里（57）が29日放送のニッポン放送「森高千里ミュージックファイル」（後1・00）に出演し、大好物のフルーツを明かした。森高は「最近食べた私のおいしいものはですね、イチゴです」と語り「イチゴが大好きで、私の冷蔵庫には何パックもいつも入っています」と語った。さらに「おいしいものは奥の方に入れて、私が一人で食べるっていう」と明かして笑った。また、イチゴの銘柄についても