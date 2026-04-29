プレミアリーグのアーセナルがストライカーの獲得を検討している。『as』によると、ターゲットはトルコのガラタサライに所属するヴィクター・オシムヘン。セリエAのナポリで評価を高めたCFで、昨年ガラタサライに移籍。今季は公式戦31試合に出場して20ゴール7アシストと得点を量産している。同メディアによると、アーセナルのスポーツディレクターを務めるアンドレア・ベルタ氏がガラタサライ対フェネルバフチェのゲームを観戦する