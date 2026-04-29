ポルトガルのスポルティングCPで評価を高め、夏の移籍市場でアーセナルにやってきたスウェーデン代表のヴィクトル・ギェケレシュ。2023年までチャンピオンシップのコベントリーでプレイしており、それ以来のイングランド復帰となる。ギェケレシュはここまで48試合に出場して18ゴール2アシストを記録。プレミアリーグだけでも12ゴールを決めており、二桁得点に乗せることができた。そんなギェケレシュだが、元恋人と復縁したようだ