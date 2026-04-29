信用調査を手がける帝国データバンク（本社・東京都港区）はこのほど、公式ホームページで、２０２５年度の全国企業倒産集計の解説動画を公開した。解説によると、２０２５年度の倒産件数は１万４２５件（前年度１万７０件、３.５％増）となり、４年連続で前年度を上回り、２年連続で年度１万件を超えた。一方、負債総額は１兆５５３７億８１００万円。前年度の２兆２５２５億７２００万円から３１.０％の大幅減となり、２年