シンガー・ソングライターの森高千里（57）が29日放送のニッポン放送「森高千里ミュージックファイル」（後1・00）に出演し、大好きなアニメを明かした。この日は、リスナーからのメールを元にアニメソング「アニソン」と、森高の曲「モリソン」を紹介。アニソンのコーナーで「私が大好きなアニメと言えばキャンディ キャンディ」と、いがらしゆみこ氏原作のアニメを挙げた。放送はテレビ朝日系で1976年から115話を放送。