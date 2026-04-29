不動産のお悩み解決サイトＵＲＵＨＯＭＥ（ウルホーム）ではこのほど、２０〜６０代の「不動産に興味・関心を持つ方」を対象に「底地」に関するアンケート調査を実施し、調査結果を発表した（有効回答数２８９人、男性１７９人・女性１１０人）。底地とは借地権付の土地・宅地の所有権。一般的な所有権の土地（更地など）とは違い、自由な利用や売却が難しく、権利関係が複雑になりがちだという。まず「底地を相続する予定が