レヴァークーゼンは29日、ブルキナファソ代表DFエドモン・タプソバとの契約を2031年6月30日まで延長したことを発表した。1999年2月2日生まれのタプソバは、2017年にポルトガルに渡り、レイションイス、ヴィトーリアを経て、2020年1月にレヴァークーゼンへ完全移籍で加入。瞬く間にセンターバック（CB）の定位置を確保すると、ここまで公式戦267試合出場で13ゴール8アシストを記録。2023−24シーズンにはブンデスリーガ無敗優勝