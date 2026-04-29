◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）女子100メートル障害の決勝が行われ、田中佑美（27＝富士通）が13秒03で優勝した。福部真子（30＝日本建設工業）が13秒08で2位、中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が13秒26で4位。向かい風0・9メートルだった。昨年の世界選手権代表3人がそろった決勝。中島がフライング判定から「抗議中の競技」となり、仕切り直しとなった。序盤は隣のレーンの福部に