◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン人馬の呼吸が一つになった。アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）はＣＷコースでリン（３歳未勝利）に４馬身先行。ゆったりとリズムを刻みつつ、僚馬が近づくと滑らかなフォームで加速した。６ハロン８４秒８―１１秒４。頭差先着した。先週に続き、新コンビの松山が騎乗。「直線の