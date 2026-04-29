「サッカーの神様って居るんですよね」と笑顔で語ったのは、日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓。2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝のRB大宮アルディージャWOMEN戦を終えて語った。29日、クラシエカップ決勝が行われ、大宮と東京NBが対戦。試合は違いに譲らない展開となると、1ー1で90分を終えて延長線に突入。延長戦でも違いに点を取り合う形となり、120分間を終えて2ー2。PK戦で勝利した東京NBが初優勝を果たした