7台絡む多重事故で6人が搬送、警察官2人も巻き込まれました。■事故を起こした男は腕を組み…事故直後の映像には、騒然とする現場や散乱した破片、被害者にかけよる警察官の様子などが記録されていました。衝撃の大きさが伝わってきます。事故を起こしたのは、腕を組み立っていた中国籍の男（23）。警視庁などによりますと、29日正午前、車5台と自転車2台のあわせて7台が絡む事故が起きました。◇歩道側にとまる乗用車と逆向きにな