ステラ マッカートニーとH&Mの待望のコラボレーションが、約20年ぶりに再び実現。過去と現在をつなぐアイコニックなデザインに、未来を見据えたサステナブルな思想が融合した特別なコレクションが登場します。遊び心と洗練を兼ね備えたラインナップは、日常にも特別なシーンにも寄り添う魅力が満載♡ファッションの楽しさを改めて感じられる注目の内容です。 名作と今を繋ぐアイコニック服