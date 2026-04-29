歌手の松崎しげる（76）が、29日放送のフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー2時間SP」（後7・00）に出演し、紆余曲折の歌手人生で出会った、後の超有名人たちについて語った。「誰もが知ってるレジェンド☆キセキの爆誕SP！！」と題し、各界レジェンドたちの知られざる半生を紹介する特番。野球選手を夢見た松崎は、肩と肘に大ケガを負い、断念した。荒れに荒れ、ケンカに明け暮れる日々。親が学校に呼び出されることも。