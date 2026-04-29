アジア開発銀行の神田真人総裁＝2025年5月、イタリア・ミラノ【マニラ共同】アジア開発銀行（ADB）は29日、日本など一部先進国を除くアジア太平洋地域の2026年の経済成長率が4.7％になる見通しだと発表した。前回10日の発表では5.1％としていたが、中東地域の情勢混乱に端を発したエネルギー価格高騰の長期化を踏まえ、大幅に引き下げた。27年の予測も前回から0.3ポイント引き下げ4.8％とした。原油の平均価格を26年は1バレル