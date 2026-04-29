「第３３回多摩川さつき杯」（２９日、多摩川）中曽瑠華（２５）＝東京・１３３期・Ｂ２＝は西田靖（東京）の前付けで深い起こしになった３日目４Ｒで、インからコンマ０８のトップスタートから逃げてデビュー通算３勝目を挙げた。「前付けは初めてだったので、いい勉強になりました。乗り心地は良いし、スリットもターンもいい」と手応えは抜群。Ｓ練習から前付けを想定して、１００メートルからの起こしを何回も練習していた