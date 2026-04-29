サッカー日本代表の上田綺世の妻で、モデルの由布菜月が２９日、第１子となる女児を出産したことを報告した。「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子共に健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じてい