サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は今季初の3連勝をかけて29日、アウェーで富山と対戦しました。ホームでの連勝の勢いをもってアウェー富山に乗り込んだ新潟。試合は立ち上がり30秒、前節ゴールを決めた若月が早速ミドルシュートを放ちます。さらに前半21分、今度はチーム最多得点のマテウス モラエスが狙いますが……惜しくも枠の右にそれます。序盤は