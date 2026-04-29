言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ヒノキに似た日本の樹木、服や鞄を留めるための便利な道具、そして歩くと音が鳴る不思議な砂浜という、異なる分野から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する言葉をイメージしながら、共通する2文字を考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□ろ□□っぷなき□□ヒント：衣服の合わせ目