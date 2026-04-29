中国メディアの新京報によると、北京野生動物園でオープンカーを屋根を開けて走らせながらトラを見ている客がいたとする動画がインターネット上に投稿された。同園の職員は新京報の取材に応じ、トラの展示エリアと自分で車を運転できる道路との間は安全に仕切られていて、オープンカーの乗り入れを禁止する要件もないとし、動画の状況については詳しく確認した上でフィードバックすると回答した。この報道について、中国のSNS上で