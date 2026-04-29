北京でこのほど、新たなワンストップサービスプラットフォーム「入京通Go Beijing」が正式に開設されました。これは、食・宿・移動・旅行・買い物・娯楽・行政手続きのすべてを網羅し、タクシー配車、チケット購入、ホテル予約、eSIMカード購入など39項目の実用的なサービスを統合したもので、スマートフォンでワンタップ登録するだけですぐに利用できます。また、16ヵ国語に対応しており、外国人が北京に来ても、言語、支払い、仕