「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。“鬼の平野”こと元卓球日本代表・平野早矢香が登場した4月28日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】漫画の主人公すぎる！卓球“鬼の平野”メンタルを鍛えるため“雀鬼”桜井章一に弟子入り!?