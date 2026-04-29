モデル・インフルエンサーの由布菜月（28）が29日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。夫は、サッカー日本代表選手の上田綺世（27）。【写真】小さな赤ちゃん！出産した後の上田綺世の妻・由布菜月生まれたばかりの赤ちゃんの写真を投稿しながら、由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。続けて「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり