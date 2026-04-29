新日本プロレス２９日の佐賀大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）が次期挑戦者の鷹木信悟（４３）に猛デモを敢行した。カラムは５月４日福岡大会で鷹木との初防衛戦に臨む。この日の大会では「ユナイテッド・エンパイア」のジェイク・リー＆フランシスコ・アキラ＆ゼイン・ジェイと組んで鷹木＆辻陽太＆石森太二＆ロビー・エックスと対戦した。鷹木と対峙したカラムは、掟破りのＭＡＤＥＩＮＪＡＰ