一方、こちらは県下三大祭りの1つ志布志市の「お釈迦まつり」です。仏教の開祖・釈迦の誕生を祝う祭りで江戸時代から続くとされています。 見どころは和装姿の花嫁を乗せたシャンシャン馬を花婿が手綱を引いて練り歩くパレード。抽選で選ばれた5組の新婚夫婦が通ると沿道からは祝福の声があがりました。 （観客） 「いいですね。本当、昔を思い出す」 「めっちゃキレイだし、馬も大きくてびっくり （嶽粼