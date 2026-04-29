鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。霧島市溝辺町の竹子地区で130年前から受け継がれる“教え”を胸に、地域づくりに力を入れる人たちの取り組みです。 ふれあいサロンたかぜバル 地元のそば粉を使ったかけそばに、鶏ガラベースのこだわりラーメン。旬の食材を使った色とりどりの惣菜がカウンターを彩ります。 霧島市の北西、鹿児島空港から車で15分ほどの溝辺