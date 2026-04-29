何が出るか開けるまでわからない！【写真】サンリオキャラクターズの「キャラクター巾着」（全36柄）そんなワクワクドキドキ感が楽しめる、ブラインド仕様の「サンリオ巾着」が発売されました〜！ハローキティやシナモロール、ハンギョドンなど、多彩なサンリオキャラクターズがデザインされた本商品。気になる仕様をチェックします♪サンリオキャラクターズの「キャラクター巾着」登場！【サンリオ】「KBB21 サンリオキャラクター