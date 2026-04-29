米３０年固定金利は６．３７％、住宅ローン申請指数は－１．６％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３７％と前回の６．３５％からわずかに上昇した。住宅ローン申請指数は－１．６％と前回の＋７．９％から小幅のマイナスに転じた。購入指数は１７５．６から１７７．７に上昇。借り換え指数は１０２３．１から９７７．９に低下した。 USD/JPY159.78EUR/USD1.1707EUR/JPY186.98