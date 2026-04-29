中東情勢の不透明感でドル高と円安も、米ＦＯＭＣ控えて見慣れた水準にとどまる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル高と円安が交錯。中東情勢の緊迫化を背景にロンドン時間へ入ってから原油が急騰したことを軸に、相場の重心が「有事のドル買い」から「悪影響警戒の円売り」へと移っている。アジア時間に伝わったトランプ米大統領の対イラン長期封鎖準備指示の報道は、市場心理を冷やしたものの、原油は100ドルを挟んだ