本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/29（水） EUR/USD 1.1600（8.88億ユーロ） 1.1625（5.42億ユーロ） 1.1635（8.78億ユーロ） 1.1650（17億ユーロ） 1.1660（14億ユーロ） 1.1670（6.76億ユーロ） 1.1675（6.38億ユーロ） 1.1695（10億ユーロ） 1.1700（17億ユーロ） 1.1725（12億ユーロ） 1.1750（14億ユーロ） 1.1795（5.5