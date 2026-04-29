２８日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「リボーン」で、人気気象予報士の娘が出演した。この日の「リボーン」は、根尾がタイムスリップして乗り移ってしまった英人（高橋一生）が、地球温暖化を意識した商品を開発。これを根尾の会社が行っているテレビショッピングで販売することとなった。「猛暑を乗り切る暑さ対策グッズ」として携帯扇風機や冷却首輪アクセサリーなどを販売。男女２人の販売タレントが登場し、テレビショ