今シーズンのサンアントニオ・スパーズは、ウェスタン・カンファレンス2位の62勝20敗でレギュラーシーズンを終え、第2シードで「NBAプレーオフ2026」へ臨んだ。 プレーイン・トーナメントを勝ち上がり、第7シードを獲得したポートランド・トレイルブレイザーズ（42勝40敗）とのファーストラウンドで、スパーズはホーム開催の第2戦で