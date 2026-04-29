この記事をまとめると ■高速道路には一般道ではあまり見ない標識が多い ■雪国特有の標識も存在している ■不思議な標識を調べてみると面白い知識が得られる場合がある なにを意味してるかわからない不思議な標識たち 世のなかにはさまざまな標識があるが、なかには知る人ぞ知るというマイナーなものもある。一般的な交通標識は教習所でも学習するし、直感的にその意味がわかるものも多いのだが、マイナーな標識になると、それ