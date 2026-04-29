外務省は29日、ペルシャ湾内に留め置かれている日本関係船舶から下船した日本人乗組員1人が、同日帰国したと発表した。健康状態に問題はない。ホルムズ海峡を通過し日本に向けて航行中の大型原油タンカー「出光丸」にも日本人3人が乗船しており、ペルシャ湾内に残る日本人乗組員は現時点で計12人となった。