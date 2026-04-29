アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが4月28日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなコーディネートで街を歩くオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】オーバーサイズパーカーで街歩きショット「かっこよすぎてヤバい♥」「お洒落で可愛い♥」ファン反響今回の投稿で岸さんは、黒いキャップをかぶり、ベージュ系のオーバーサイズパーカーを着用。ボトムスに