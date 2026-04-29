◇プロ野球 パ・リーグ 西武 3-0 日本ハム(29日、ベルーナドーム)西武は先発・郄橋光成投手が力投するなど、3投手の完封リレーで勝利し3位浮上。西口文也監督は選手たちをたたえました。先発の郄橋光成投手は7回無失点の好投で今季3勝目。チームの西口文也監督は「安心して見ていられました。ストレートも変化球もいいところに決まっていて、申し分ない」と3勝目を挙げた右腕を称賛。今井達也投手が海を渡り、チーム