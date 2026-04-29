講談社が運営する「コミックDAYS」にて、超まじめ新人の猛烈わたわた喜劇『後輩ちゃんはやりすぎる』(川上カワネン)の連載配信が、2026年4月29日よりスタートした。飲み会で上司のビールの減りを定規で測ってしまうほどに真面目な新入社員・桜さん。そして、そんなやりすぎお騒がせ後輩を指導することになったザ平凡社会人・水海くん。時には突拍子もないことも起こるけど、二人はわたわた成長していく。新卒のアナタに、新卒だっ