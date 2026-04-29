講談社が運営する「コミックDAYS」にて、竜と人類の捕食競争ファンタジー『リュウツヘグイ』(山路新)の連載配信が、2026年4月29日よりスタートした。人を捕食する天敵・竜に敗北して百年。人類は地下に逃れ、地上を“死の世界”として恐れていた。地下探索中の食料調達第六班は、地上から来た少年・シユウと出会う。その直後、竜が襲来。圧倒的な力を前に、誰もが全滅を覚悟した。だが少年は笑う──「美味そうな奴が来た」竜と人