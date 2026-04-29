go!go!vanillasが、新ツアー＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞の開催を発表した。本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場2デイズ公演となっており、1日はgo!go!vanillasワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブとなっている。ゲストアーティストは後日解禁されるということで、続報をお待ちいただきたい。なおチケットは、ファンクラブgo!go!CLUB最速先行を受付中だ。またgo